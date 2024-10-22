Шмигаль сообщил о первых кадровых изменениях в Минздраве

Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина

Министр здравоохранения Виктор Ляшко начал выполнять отдельные решения, принятые во время заседания СНБО. Так, он уволил руководство МСЭК и профильного департамента Минздрава.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 22 октября, в Telegram.

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По словам премьера, глава Минздрава Виктор Ляшко уже уволил руководство медико-социальной экспертной комиссии и профильного департамента министерства, отвечающего за координацию деятельности МСЭК. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании СНБО.

Кроме того, будет проведена проверка и пересмотр необоснованных решений по инвалидности, которые были выданы в первую очередь чиновникам.

"Все проверки будут проведены в срок не позднее трех месяцев. Все эти мероприятия должны быть реализованы оперативно, чтобы устранить позор, который происходит в МСЭК", — отметил Шмыгаль.

Скриншот поста Шмыгаля

Ранее заместитель главы Офиса Президента Ирина Верещук заявила, что чиновникам не удастся избежать ответственности за фиктивные решения МСЭК. В частности, сегодня Генпрокурор Андрей Костин подал заявление на увольнение.

Также в Украине проверят диагнозы всех чиновников, в частности это касается чиновников. Минздрав и Минсоцполитики должны безотлагательно подать изменения в законодательство.