Шмигаль сообщил о первых кадровых изменениях в Минздраве

Шмыгаль сообщил об увольнении руководства МСЭК
Министр здравоохранения Виктор Ляшко начал выполнять отдельные решения, принятые во время заседания СНБО. Так, он уволил руководство МСЭК и профильного департамента Минздрава.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 22 октября, в Telegram.
Кадровые решения на фоне коррупции в МСЭК
По словам премьера, глава Минздрава Виктор Ляшко уже уволил руководство медико-социальной экспертной комиссии и профильного департамента министерства, отвечающего за координацию деятельности МСЭК. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании СНБО.
Кроме того, будет проведена проверка и пересмотр необоснованных решений по инвалидности, которые были выданы в первую очередь чиновникам.
"Все проверки будут проведены в срок не позднее трех месяцев. Все эти мероприятия должны быть реализованы оперативно, чтобы устранить позор, который происходит в МСЭК", — отметил Шмыгаль.
Ранее заместитель главы Офиса Президента Ирина Верещук заявила, что чиновникам не удастся избежать ответственности за фиктивные решения МСЭК. В частности, сегодня Генпрокурор Андрей Костин подал заявление на увольнение.
Также в Украине проверят диагнозы всех чиновников, в частности это касается чиновников. Минздрав и Минсоцполитики должны безотлагательно подать изменения в законодательство.
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