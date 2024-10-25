Центральная МСЭК получила тысячи решений на проверку — сколько осталось в силе

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Правоохранители направили почти 19 000 решений о предоставлении инвалидности на проверку центральной медико-социальной экспертной комиссии. Почти 17 000 решений по медико-экспертным делам остались в силе.

Об этом говорится в статистических данных, предоставленных в пресс-службе Офиса генерального прокурора, пишет Укринформ.

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Центральной МСЭК дали на проверку тысячи решений об инвалидности

По состоянию на 1 января 2024 года работники Нацполиции и ГБР проводили расследование в 312 уголовных производствах в отношении сотрудников ТЦК, ВВК и МСЭК по фактам содействия в уклонении от мобилизации и выезде за границу. В этом году правоохранители возбудили еще 161 уголовное производство.

Всего в ходе расследования было изъято почти 23 483 медико-экспертных дел, из них 18 968 дел было направлено в Центральную МСЭК для проверки принятых решений.

"Центральной МСЭК оставлено в силе 16 992 решений по медико-экспертным делам. В 1 588 таких делах продолжается проверка. В 66 медико-экспертных делах Центральной МСЭК отменены принятые решения и по 6 таким решениям лицам МСЭК сообщено о подозрении", — заявили в прокуратуре.

Правоохранители уже завершили расследование в 118 делах по фактам содействия в уклонении от мобилизации и выезде за границу сотрудниками ТЦК и СП, ВВК и МСЭК. На рассмотрение судов направили уже 79 обвинительных актов, еще в 193 уголовных производствах продолжается досудебное расследование.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский привел в действие решение СНБО по ликвидации МСЭК с 31 декабря 2024 года.

Мы также писали о том, что советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что коррупционный скандал вокруг МСЭК негативно воспринимается международными партнерами.

По материалам СБУ, подозрение получили 64 чиновника МСЭК, а также отменено более четырех тысяч заключений об инвалидности.