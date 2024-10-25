Коррупция в МСЭК — Шмыгаль показал план, который поможет бороться с нарушениями

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет Министров Украины утвердил план по противодействию коррупции и другим правонарушениям в Медико-социальных экспертных комиссиях (МСЭК). В документе также четко прописаны сроки и ответственные за его исполнение.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram в пятницу, 25 октября.

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План противодействия коррупции и нарушениям в МСЭК

Шмыгаль отметил, что план был разработан во исполнение решений СНБО и Президента Владимира Зеленского.

Что предполагает план:

Медико-социальные экспертные комиссии в том виде, как они есть, будут ликвидированы уже в этом году.

Создается группа для пересмотра решений, принимаемых МСЭК. Три последующих месяца будут продолжаться проверки.

В ноябре Минздрав и Минцифры представят решения по цифровизации прохождения всех этапов МСЭК.

Пенсионный фонд вместе с ГБР, Нацполицией и СБУ должны провести быстрый аудит всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов.

Минздрав и Минсоцполитики должны безотлагательно предоставить Правительству законопроекты по комплексной реформе МСЭК.

Премьер добавил, что в этом документе четко прописаны сроки и ответственные за его исполнение.

"Этот вопрос должен быть среди приоритетных для всех министерств и лично министров. По результатам выполнения решений Президента и СНБО будут соответствующие выводы", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по ликвидации МСЭК с 31 декабря 2024 года.

По материалам СБУ, подозрение получили 64 чиновника МСЭК, а также отменено более четырех тысяч заключений об инвалидности.