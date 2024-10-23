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Скандал навколо МСЕК — Ляшко відповів, чи збирається у відставку

23 жовтня 2024 12:27
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Міністр Віктор Ляшко зробив заяву щодо відставки через скандали з МСЕК — деталі
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Фото: Урядовий кур'єр
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прокоментував можливість своєї відставки через ситуацію з медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК). Ці заклади не належать до компетенції МОЗ.

Свою заяву очільник Мінохорони здоров'я зробив на брифінгу у середу, 23 жовтня.

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Ляшко наголосив, що призначення та звільнення керівників МСЕК не належать до компетенції Міністерства охорони здоров’я, оскільки вони не підпорядковуються безпосередньо МОЗ.

"Ми, як Міністерство охорони здоров'я, є регулятором. Я не призначаю і не звільняю керівників МСЕК", — сказав він.

Міністр також зазначив, що вже звільнено керівництво центральної МСЕК та керівників профільного департаменту МОЗ, який відповідає за координацію роботи комісій. Ліквідацію центральної МСЕК планують завершити до кінця тижня.

Раніше Ляшко заявив, що підтримав тотальну реформацію системи МСЕК. Він підкреслив, що оскільки вона дуже корумпована і не виконує свою функцію, то тепер експертизою будуть займатись по-іншому. 

За словами заступниці голови Офісу Президента Ірини Верещук, чиновникам, які причетні до фіктивних рішень МСЕК, не вдасться уникнути відповідальності.

Віктор Ляшко МОЗ корупція відставка МСЕК

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