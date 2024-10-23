Министр Виктор Ляшко сделал заявление об отставке из-за скандалов с МСЭК — детали

Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Фото: Правительственный курьер

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал возможность своей отставки из-за ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК). Эти учреждения не входят в компетенцию Минздрава.

Свое заявление министр сделал на брифинге в среду, 23 октября.

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Ляшко подчеркнул, что назначение и увольнение руководителей МСЭК не входят в компетенцию Министерства здравоохранения, поскольку они не подчиняются непосредственно Минздраву.

"Мы, как Министерство здравоохранения, являемся регулятором. Я не назначаю и не увольняю руководителей МСЭК", — сказал он.

Министр также отметил, что уже уволено руководство центральной МСЭК и руководителей профильного департамента Минздрава, отвечающего за координацию работы комиссий. Ликвидацию центральной МСЭК планируют завершить к концу недели.

Ранее Ляшко заявил, что поддержал тотальную реформацию системы МСЭК. Он подчеркнул, что поскольку она очень коррумпирована и не выполняет свою функцию, теперь экспертизой будут заниматься по-другому.

По словам заместителя главы Офиса Президента Ирины Верещук, чиновникам, причастным к фиктивным решениям МСЭК, не удастся избежать ответственности.