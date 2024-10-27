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Стало відомо, хто з керівників МСЕК має найбільші статки

27 жовтня 2024 10:49
Євгенія Брюховецька - редактор
ЗМІ оприлюднили рейтинг декларацій голів МСЕК
Знайдені гроші. Фото: ДБР
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні від початку жовтня було викрито низку корупційних схем в обласних МСЕК. Найбільші статки були виявлені у голови Хмельницької комісії.

Про це йдеться у матеріалі Главкома.

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Статки керівників МСЕК. Фото: Главком

Статки голів МСЕК

1. Тетяна Крупа

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Тетяна Крупа. Фото: ХОВА

За даними з декларації за 2023 рік голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа виявилася найбагатшою серед своїх колег. Вона отримала 661,5 тисяч гривень зарплати, пенсію в розмірі 166 тисяч гривень та мала інші доходи, які становили 1,15 мільйонів гривень.

Водночас на її рахунках у банках зберігалося 678 тисяч гривень, 15,5 тисяч доларів та 32,5 тисячі євро, а готівкою — 15,2 мільйони гривень та 160 тисяч доларів. А ще вона має Porsche Cayenne 2019 року вартістю 2,5 мільйони гривень. 

За версією правоохоронців, у власності Крупи є ще нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. А на валютних закордонних рахунках родина зберігає майже 2,3 мільйона доларів, про що в деклараціях не вказано.

2. Юлія Даниленко

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Юлія Даниленко. Фото: скриншот з відео

На другому місці головний лікар Вінницької МСЕК Юлія Даниленко, яка обіймає посаду з кінця 2022 року. Минулого року вона отримала 221,5 тисяч гривень зарплати та інші доходи в розмірі 2,5 мільйона гривень. 

Також вона разом з чоловіком задекларувала 981 тисячі гривень доходів від ТОВ "Енера Вінниця", яка спеціалізується на торгівлі електроенергією. Відомо, що компанія входить до групи "Енергетичний стандарт", яку контролює російсько-український бізнесмен Костянтин Григоришин.

На рахунках у банках керівниця МСЕК тримала 1 мільйон гривень та 8,6 тисяч євро, а готівкою ще 150 тисяч гривень. Її сім'я має у власності будинок 196,7 квадратних метра, чотири квартири площею 225,2 квадратних метрів та 25 земельних ділянок загальною площею 16,1 гектарів у Вінниці. 

Також вона має авто Tesla Model 3 2019 року, вартість якої вказала 58 тисяч гривень,  Mitsubishi Pajero 2016 року і Mitsubishi Outlander 2021 року вартістю 750 тисяч гривень.

3. Володимир Решота

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Володимир Решота. Фото: Facebook

У трійку також увійшов голова Львівської МСЕК Володимир Решота, річна зарплата якого у 2023 році склала 499 тисяч гривень, а інші доходи — майже 4 мільйони гривень. Крім того, він отримав 120,2 тисячі гривень пенсії.

У банках посадовець зберігає 458,5 тисяч гривень, готівкою — 252,2 тисячі гривень, 15 тисяч доларів та 8 тисяч євро. Його сім'я володіє трьома квартирами у Львові площею 216,8 квадратних метра та трьома земельними ділянками 1,7 гектарів. 

В автопарку родини Решоти автомобіль Toyota Venza 2010 року вартістю 226,5 тисяч гривень. А у 2023 році голова МСЕК придбав ще одну квартиру у Львові за 3,9 мільйона гривень за цікавою схемою: на підставі договору про переведення боргу від Івана Думича.

Раніше голова НАЗК Віктор Павлущик заявив, що конфіскувати майно керівників МСЕК неможливо.

Також ми писали, що центральна МСЕК перевірила майже 19 тисяч висновків про інвалідність

майно корупція інвалідність МСЕК декларація

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