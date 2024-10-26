Майно керівників МСЕК неможливо конфіскувати — у НАЗК пояснили причину

Голова НАЗК Віктор Павлущик. Фото: sud.ua

У низці МСЕК в областях України викрили корупційні схеми з наданням інвалідності за гроші. Водночас конфіскувати майно керівників комісії неможливо.

Про це заявив голова НАЗК Віктор Павлущик в ефірі телемарафону.

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За його словами, згідно з законодавством представників МСЕК можуть притягнути лише до відповідальності лише за недостовірне декларування.

Водночас існують й інші елементи: незаконне збагачення і необґрунтовані активи, як елементи фінансового контролю. Але в такому випадку треба вносити зміни до Кримінального кодексу і Цивільно-процесуального кодексу.

"Ми вже працюємо над цим, ми почали готувати зміни до кодексів на виконання рішення РНБО", — сказав Павлущик.

Він додав, що 2023 року працівники МСЕК взагалі не подавали декларації.

Нагадаємо, центральна МСЕК перевірила майже 19 тисяч висновків про інвалідність.

А Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поділився планом боротьби з корупцією в МСЕК.