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Допомагала уникнути мобілізації за гроші — у Рівному викрили посадовицю МСЕК

23 жовтня 2024 22:50
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
У Рівному у масштабній корупційній схемі викрили посадовицю МСЕК
Затримання посадовиці МСЕК. Фото: СБУ
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Посадовицю МСЕК у Рівненській області підозрюють у причетності до масштабної корупційної схеми. Фігурантка фальсифікувала медичні документи, щоб допомогти військовозобов'язаним уникнути призову.

Про це повідомила пресслужба управління СБУ в Рівненській області у середу, 23 жовтня.

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Посадовиці МСЕК Рівненщини повідомили про підозру. Повідомляється, що жінка була учасницею масштабної корупційної схеми ухилення від мобілізації.

За даними слідства, підозрюваного входила до складу Рівненської міжрайонної кардіологічної МСЕК. 

"Після того, коли представники лікарсько-консультативних комісій направляли "клієнта" на проходження МСЕК, посадовиця готувала фіктивні висновки про непридатність "хворих" до військової служби", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на початку жовтня СБУ викрила організаторів цієї схеми — очільницю місцевого агентства нерухомості та двох її підлеглих, які залучили до незаконної діяльності 26 медпрацівників, серед яких і  посадовиця МСЕК.

"Підозрювана — 46-річна рівнянка, невропатолог МСЕК, яка відповідала за призначення потрібному "пацієнту" 3 групи інвалідності", — заявили у Рівненській прокуратурі.

За гроші фігурантка допомагала військовозобов'язаним ухилитися від призову на підставі підроблених документів про наявність важких хвороб серця або нервової системи.

"Для реалізації "схеми" фігуранти повністю фальсифікували історії хвороб ухилянтів, зокрема, щодо перебування на стаціонарному лікуванні", — повідомляє управління СБУ.

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності усіх причетних осіб до корупції, а також ухилянтів, що скористалися "послугою".

Нагадаємо, заступниця голови ОПУ Ірина Верещук заявила, що чиновникам не вдасться уникнути відповідальності за фальсифікацію рішень МСЕК. Йдеться про надання фіктивної інвалідності за гроші.

Раніше ми писали про те, що з початку повномасштабної війни жоден посадовець МСЕК не сів у в'язницю. Водночас більшість з них отримали  дуже лояльні штрафи по декілька тисяч гривень або умовні вироки. 

ухилянти лікарі корупція хабар Рівне МСЕК

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