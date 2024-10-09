У Рівному викрили 26 лікарів на виготовленні фейкових довідок ухилянтам

Слідчі дії СБУ у приміщенні лікарні. Фото: Служба безпеки України

У Рівному викрили злочинну групу з 29 осіб, які влаштували бізнес на ухилянтах. Зокрема, 26 лікарів на чолі з директоркою місцевого агентства нерухомості займалися виготовленням фіктивних медичних довідок із тяжкими хворобами, які дозволяли військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Свої послуги вони оцінювали у тисячі доларів.

Про це повідомила пресслужба СБУ у середу, 9 жовтня.

Читайте також:

У кримінальній справі фігурують посадовці Рівненської МСЕК

В Службі безпеки розповіли, що незаконну схему організувала місцева очільниця агентства нерухомості та дві її колеги, які залучили до неї ще 26 медичних працівників, серед яких були й посадовці медико-соціальних експертних комісій обласного центру.

Вони виготовляли за гроші ухилянтам підроблені діагнози про наявні важкі захворювання серця чи нервової системи. Свої послуги ділки оцінювали від 15 до 20 тисяч доларів США.

Щоб не привертати зайвої уваги, фігуранти схеми навіть фальсифікували історію хвороби повністю, вказуючи подекуди, що "клієнт" нібито перебував на стаціонарному лікуванні. Надалі ці документи представники лікарсько-консультативних та медико-соціальних експертних комісій використовували, щоб виготовити відповідні висновки про непридатність "хворих" до військової служби.

Щоб знайти клієнтів, організатори оборудки користувалися зв'язками агентства нерухомості, а усі зароблені кошти розподіляли порівну між усіма учасниками.

Слідчі дії СБУ. Фото: Служба безпеки України

"За результатами комплексних заходів правоохоронці затримали трьох організаторів схеми під час передачі 16 700 доларів США від нового ухилянта. При обшуках у фігурантів виявлено понад 14 млн грн, ймовірно одержаних незаконним шляхом. Також вилучено підроблені медичні висновки, чорнові записи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами злочинів", — повідомили в СБУ.

Затриманим повідомили про підозру, вони під вартою. Їм загрожує ув'язнення терміном до п'яти років.

Крім того, слідчі хочуть притягнути до відповідальності всіх осіб, які залучені до оборудки. Йдеться й про ухилянтів, які стали "клієнтами" злочинців.

Нагадаємо, в Україні за лічені дні викрили одразу кілька масштабних корупційних схем, де військовозобов'язаним за хабарі виготовляли фіктивні довідки та посвідки, щоб ті могли уникнути мобілізації. Юристка Надія Шуляк розповіла Новини.LIVE, що загрожує тим, хто давав хабарі лікарям.

Також нагадаємо про скандал у Хмельницькій області, де у голови МСЕК знайшли шалені суми іноземної валюти у готівці, закордонні активи та десятки об'єктів нерухомості.