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Делали из ухилянтов "калек" — в Ровно разоблачили 26 врачей на взяточничестве

9 октября 2024 13:43
Анастасия Постоенко - Редактор
В Ровно разоблачили 26 врачей на изготовлении фейковых справок ухилянтам
Следственные действия СБУ в помещении больницы. Фото: Служба безопасности Украины
Анастасия Постоенко - Редактор

В Ровно разоблачили преступную группу из 29 человек, которые устроили бизнес на ухилянтах. В частности, 26 врачей во главе с директором местного агентства недвижимости занимались изготовлением фиктивных медицинских справок с тяжелыми болезнями, позволяющими военнообязанным избежать мобилизации. Свои услуги они оценивали в тысячи долларов. 

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 9 октября.

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В Службе безопасности рассказали, что незаконную схему организовала местная глава агентства недвижимости и две ее коллеги, которые привлекли к ней еще 26 медицинских работников, среди которых были и чиновники медико-социальных экспертных комиссий областного центра.

Они изготовляли за деньги уклонистам поддельные диагнозы об имеющихся тяжелых заболеваниях сердца или нервной системы. Свои услуги дельцы оценивали от 15 до 20 тысяч долларов США.

Чтобы не привлекать лишнего внимания, фигуранты схемы даже фальсифицировали историю больного полностью, указывая, что "клиент" якобы находился на стационарном лечении. В дальнейшем эти документы представители врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий использовали, чтобы сделать соответствующие выводы о непригодности "больных" к военной службе.

Чтобы найти клиентов, организаторы сделки пользовались связями агентства недвижимости, а все заработанные средства распределяли поровну между всеми участниками.

СБУ МСЭК скандал Ровно
Следственные действия СБУ. Фото: Служба безопасности Украины

"По результатам комплексных мероприятий правоохранители задержали трех организаторов схемы при передаче 16 700 долларов США от нового уклониста. При обысках у фигурантов выявлено более 14 млн грн, вероятно полученных незаконным путем. Также изъяты поддельные медицинские выводы, черновые записи, мобильные телефоны и компьютер. компьютерную технику с поличным", — сообщили в СБУ.

Задержанным сообщили о подозрении, они под стражей. Им грозит заключение на срок до пяти лет.

Кроме того, следователи хотят привлечь к ответственности всех лиц, привлеченных в сделке. Речь идет и об уклонистах, ставших "клиентами" преступников.

Напомним, в Украине за считанные дни разоблачили сразу несколько масштабных коррупционных схем, где военнообязанным за взятки изготовляли фиктивные справки и удостоверения, чтобы те могли избежать мобилизации. Юристка Надежда Шуляк рассказала Новини.LIVE, что угрожает тем, кто давал взятки врачам.

Также напомним о скандале в Хмельницкой области, где у главы МСЭК нашли сумасшедшие суммы иностранной валюты в наличных, зарубежные активы и десятки объектов недвижимости.

СБУ взятка Ровно уклонисты МСЭК Бронь от мобилизации

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