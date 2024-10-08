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У Сумах благодійники продавали посвідчення волонтера ухилянтам

8 жовтня 2024 13:53
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Сумах благодійники продавали волонтерські посвідчення
Затримання підозрюваного. Фото: Національна поліція України
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Сумах працівники Служби безпеки України спільно з поліцейськими затримали благодійників, які організували незаконний продаж волонтерських посвідчень. Завдяки цим документам, "клієнти" могли мати бронювання від мобілізації та навіть виїжджати за кордон.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Сумській області

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Члени однієї з благодійних організацій у Сумах організували бізнес на продажі волонтерських посвідчень ухилянтам. 

Слідство встановило, що такі заробітки собі влаштувало подружжя, які є засновниками благодійної організації. Ціну на свої послуги вони вар'ювали від "особливості" посвідчення — 8000 доларів за безперешкодний виїзд за межі України або 500 євро за волонтерське посвідчення з відстрочкою від призову на пів року.

СБУ схема волонтерів Суми
Вилучені кошти. Фото: Національна поліція України

Зокрема, до оборудки вони залучили волонтера, з яким мали довірливі відносини. Він виконував функцію посередника між "клієнтами", які бажають оформити собі фіктивний документ, та безпосередньо організаторами незаконної схеми. 

Тим часом директор благодійної організації придумав, як ще більше заробити на ухилянтах, організувавши спосіб незаконного переміщення військовозобов'язаних через держкордон України.

"Для цього до офіційних документів знов-таки вносилась неправдива інформація, що надає право на виїзд за кордон. Зокрема, видача волонтерського посвідчення та інших документів для безперешкодного виїзду за межі держави. Цього разу, окрім дружини, підозрюваний залучив до втілення задуму іншого волонтера, який мав підшукувати охочих скористатись незаконними послугами. Вартість сприяння у переміщенні через державний кордон зловмисники оцінили у 8 000 доларів", — розповіли у пресслужбі. 

Суми волонтери продавали посвідчення
Вилучені докази. Фото: Національна поліція України

Поліцейські разом з працівниками УСБУ затримали засновницю фонду, коли вона отримувала гроші в обмін на документи з оновленими даними у системі "Резерв+". Також у всіх фігурантів правоохоронці провели санкціоновані обшуки, де знайшли та вилучили докази їх причетності до оборудки. 

Нагадаємо, нещодавно у Сумах масово перевіряли авто й документи громадян. А сьогодні в СБУ заявили, що у Дніпровській міськраді викрили схему розкрадання коштів із бюджету на суму щонайменше 34 млн гривень. 

СБУ Суми шахрайство волонтери ухилянти посвідчення

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