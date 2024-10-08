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В Сумах благотворители продавали удостоверение волонтера ухилянтам

8 октября 2024 13:53
Анастасия Постоенко - Редактор
В Сумах благотворители продавали волонтерские удостоверения
Задержание подозреваемого. Фото: Национальная полиция Украины
Анастасия Постоенко - Редактор

В Сумах сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицейскими задержали благотворителей, организовавших незаконную продажу волонтерских удостоверений. Благодаря этим документам "клиенты" могли иметь бронирование от мобилизации и даже выезжать за границу.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Сумской области.

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Следствие установило, что такие заработки устроили себе супруги, которые являются основателями благотворительной организации. Цену на свои услуги они варьировали от "особенности" удостоверения — 8000 долларов за беспрепятственный выезд за пределы Украины или 500 евро за волонтерское удостоверение с отсрочкой от призыва на полгода.

СБУ схема волонтеров Сумы
Изъятые средства. Фото: Национальная полиция Украины

В частности, к сделке они привлекли волонтера, с которым имели доверительные отношения. Он выполнял функцию посредника между "клиентами", желающими оформить себе фиктивный документ и непосредственно организаторами незаконной схемы.

Между тем, директор благотворительной организации придумал, как еще больше заработать на ухилянтах, организовав способ незаконного перемещения военнообязанных через госграницу Украины.

"Для этого в официальные документы опять-таки вносилась ложная информация, дающая право на выезд за границу. В частности, выдача волонтерского удостоверения и других документов для беспрепятственного выезда за пределы государства. На этот раз, кроме жены, подозреваемый привлек к воплощению замысла другого волонтера, который должен был подыскивать желающих воспользоваться незаконными услугами. Стоимость содействия в перемещении через государственную границу злоумышленники оценили в 8 000 долларов", — рассказали в пресс-службе.

Суммы волонтеры продавали удостоверение
Изъятые подтверждения. Фото: Национальная полиция Украины

Полицейские вместе с работником УСБУ задержали основательницу фонла, когда она получала деньги в обмен на документы с обновленными данными в системе "Резерв+". Также у всех фигурантов правоохранители провели санкционированные обыски, где нашли и изъяли доказательства их причастности к сделке.

Напомним, недавно в Сумах массово проверяли автомобили и документы граждан. А сегодня в СБУ заявили, что в Днепровском горсовете разоблачили схему хищения средств из бюджета на сумму не менее 34 млн гривен.

СБУ Сумы мошенничество волонтеры уклонисты удостоверение

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