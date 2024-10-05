СБУ у Сумах проводить контррозвідувальні заходи — на громадян чекають перевірки

Працівники СБУ перевіряють чоловіка. Фото: Служба безпеки

У Сумах правоохоронці проводять контррозвідувальні заходи з урахуванням правового режиму воєнного стану. Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України (СБУ) у суботу, 5 жовтня.

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У СБУ зазначили, що до безпекових заходів долучені Національна поліція, Військова служба правопорядку у ЗСУ та Національна гвардія, а дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

"Метою є запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави, упередження провокацій та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці перевіряють автомобіль. Фото: СБУ

Наголошується, що безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану.

"Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб може проводитися їхня додаткова перевірка", — додали в СБУ.

Затримання чоловіка. Фото: СБУ

Там підкреслили, що також здійснюється огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

Огляд пасажирського вагона УЗ. Фото: СБУ

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня здійснив робочу поїздку в Сумську область. Він зустрівся з військовими, які беруть участь у операції в Курській області.

Також глава держави обговорив з представниками громад Сумщини посилення ППО, відбудову енергетичних об’єктів і підприємств.