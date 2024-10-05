СБУ в Сумах проводит контрразведывательные мероприятия — граждан ждут проверки

Сотрудники СБУ проверяют мужчину. Фото: Служба безопасности

В Сумах правоохранители проводят контрразведывательные мероприятия с учетом правового режима военного положения. Возможны ограничения прохода и проезда по улицам.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) в субботу, 5 октября.

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В СБУ отметили, что в меропориятиях задействованы Национальная полиция, Военная служба правопорядка в ВСУ и Национальная гвардия, а действия правоохранителей будут охватывать весь город.

"Целью является предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства, предупреждение провокаций и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины", — говорится в сообщении.

Правоохранители проверяют автомобиль. Фото: СБУ

Отмечается, что меры безопасности проходят с учетом правового режима военного положения.

"Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений по отдельным лицам может проводиться их дополнительная проверка", — добавили в СБУ.

Задержание мужчины. Фото: СБУ

Там также подчеркнули, что также осуществляется осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

Осмотр пассажирского вагона УЗ. Фото: СБУ

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября совершил рабочую поездку в Сумскую область. Он встретился с военными, участвующими в операции в Курской области.

Также глава государства обсудил с представителями громад Сумщины усиление ПВО, восстановление энергетических объектов и предприятий.