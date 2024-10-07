Вибух у Сумах 7 жовтня ввечері

Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Вибух у Сумах було чути пізно ввечері, 7 жовтня. Військові попереджали українців, що в напрямку міста летить керована авіаційна бомба.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Суми" та канал Повітряних сил ЗСУ.

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Вибух в Сумах 7 жовтня

"У Сумах було чути вибух", — йдеться у повідомленні о 23:49.

Перед цим, о 23:46, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на Сумську область летить КАБ. Хвилиною пізніше військові уточнили, що курс бомби саме на місто Суми.

Де оголошено повітряну тривогу

Наразі, станом на 23:55, повітряна тривога лунає у східних, північно-східних та південно-східних областях.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що місто Суми фактично щодня страждає від обстрілів з боку РФ. Зокрема, це сталося і минулого вечора, 6 жовтня. Тоді окупанти влучили у житлову будівлю.

В той же вечір звуки вибуху чули і у Конотопі Сумської області. Як повідомив міський голова Артем Семеніхін, швидше за все ворог запустив ракету.