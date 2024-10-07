Вибух у Сумах 7 жовтня ввечері

У Сумах чули вибух — військові попереджали про КАБ на місто
Вибух у Сумах було чути пізно ввечері, 7 жовтня. Військові попереджали українців, що в напрямку міста летить керована авіаційна бомба.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Суми" та канал Повітряних сил ЗСУ.
Вибух в Сумах 7 жовтня
"У Сумах було чути вибух", — йдеться у повідомленні о 23:49.
Перед цим, о 23:46, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на Сумську область летить КАБ. Хвилиною пізніше військові уточнили, що курс бомби саме на місто Суми.
Де оголошено повітряну тривогу
Наразі, станом на 23:55, повітряна тривога лунає у східних, північно-східних та південно-східних областях.
Нагадаємо, що місто Суми фактично щодня страждає від обстрілів з боку РФ. Зокрема, це сталося і минулого вечора, 6 жовтня. Тоді окупанти влучили у житлову будівлю.
В той же вечір звуки вибуху чули і у Конотопі Сумської області. Як повідомив міський голова Артем Семеніхін, швидше за все ворог запустив ракету.
Читайте Новини.LIVE!