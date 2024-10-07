Взрыв в Сумах 7 октября вечером

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Взрыв в Сумах был слышен поздно вечером, 7 октября. Военные предупреждали украинцев, что в направлении города летит управляемая авиационная бомба.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Суми" и канал Воздушных сил ВСУ.

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Взрыв в Сумах 7 октября

"В Сумах был слышен взрыв", — говорится в сообщении в 23:49.

Перед этим в 23:46 в Воздушных силах ВСУ сообщили, что на Сумскую область летит КАБ. Минутой позже военные уточнили, что курс бомбы как раз на город Сумы.

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 23:55, воздушная тревога звучит в восточных, северо-восточных и юго-восточных областях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что город Сумы фактически каждый день страдает от обстрелов со стороны РФ. В частности, это произошло и в прошлый вечер, 6 октября. Тогда оккупанты попали в жилое здание.

В тот же вечер звуки взрыва были слышны и в Конотопе Сумской области. Как сообщил городской голова Артем Семенихин, скорее всего враг запустил ракету.