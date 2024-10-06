У Сумах було чути вибухи

Вибух. Ілюстративне фото: MIG

Російські військові продовжують обстрілювати населені пункти України. У Сумах пролунав вибух.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибух у Сумах

Ввечері 6 жовтня у Сумах пролунали гучні вибухи.

"У Сумах було чутно вибух", — йдеться в повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Напередодні Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках. Також повідомлялося про загрозу застосування ударних БпЛА.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Пізніше у Повітряних силах заявили про пуски КАБів на Сумщині.

Допис ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Станом на 22:09 повітряна тривога оголошена у семи областях. Під загрозою ударів Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Харківська та Донецька області.

Мапа повітряної тривоги. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цієї ночі українські воїни збили понад п'ятдесят ворожих безпілотників. Загалом протягом тижня ворог випустив по нашій державі понад 400 дронів-камікадзе.

Раніше ми писали про те, що внаслідок атаки російських військових на Донеччину 6 жовтня загинуло двоє цивільних, ще десять людей отримали поранення, серед яких 6-річна дитина.