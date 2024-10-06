У Сумах було чути вибухи

У Сумах пролунав вибух
Російські військові продовжують обстрілювати населені пункти України. У Сумах пролунав вибух.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибух у Сумах
Ввечері 6 жовтня у Сумах пролунали гучні вибухи.
"У Сумах було чутно вибух", — йдеться в повідомленні.
Напередодні Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках. Також повідомлялося про загрозу застосування ударних БпЛА.
Пізніше у Повітряних силах заявили про пуски КАБів на Сумщині.
Станом на 22:09 повітряна тривога оголошена у семи областях. Під загрозою ударів Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Харківська та Донецька області.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цієї ночі українські воїни збили понад п'ятдесят ворожих безпілотників. Загалом протягом тижня ворог випустив по нашій державі понад 400 дронів-камікадзе.
Раніше ми писали про те, що внаслідок атаки російських військових на Донеччину 6 жовтня загинуло двоє цивільних, ще десять людей отримали поранення, серед яких 6-річна дитина.
Читайте Новини.LIVE!