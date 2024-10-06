Зеленський назвав кількість ракет і дронів, які атакували Україну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цієї ночі українські воїни збили понад п'ятдесят ворожих безпілотників. Загалом протягом тижня ворог випустив по нашій державі понад 400 дронів-камікадзе.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Telegram у неділю, 6 жовтня.

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Президент розповів, що минулої ночі сили ППО знищили понад 50 "шахедів" на територією Миколаївської, Одеської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської, Полтавської, Вінницької, Хмельницької, Запорізької, Житомирської та Харківської областей.

"Протягом тижня ворог застосував близько 20 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб і майже 400 ударних БпЛА різних типів", — повідомив президент.

Він наголосив, що цей щоденний повітряний терор можна зупинити, але для цього потрібна єдність партнерів і далекобійність. Глава держави наголосив, що саме ці фактори допоможуть зберегти життя українців.

"На наступному тижні у межах "Рамштайну" продовжимо працювати над цим з партнерами", — зазначив президент.

Раніше Зеленський привітав бійців територіальної оборони з їхнім професійним святом. Він нагадав, що воїни ТрО захищають нашу державу з перших днів повномасштабного вторгнення.

Також Зеленський 4 жовтня здійснив робочу поїздку в Сумську область. Він зустрівся з військовими, які беруть участь у операції в Курській області.