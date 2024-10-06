Зеленский назвал количество ракет и дронов, атаковавших Украину

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что этой ночью украинские воины зили более пятидесяти вражеских беспилотников. Всего в течение недели враг выпустил по нашему государству более 400 дронов-камикадзе.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram в воскресенье, 6 октября.

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Президент рассказал, что минувшей ночью силы ПВО уничтожили более 50 "шахедов" на территории Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областей.

"В течение недели враг применил около 20 ракет разных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и около 400 ударных БпЛА разных типов", — сообщил президент.

Он подчеркнул, что этот ежедневный воздушный террор можно остановить, но для этого нужно единство партнеров и дальнобойность. Глава государства подчеркнул, что именно эти факторы помогут сохранить жизнь украинцев.

"На следующей неделе в рамках "Рамштайна" продолжим работать над этим с партнерами", — отметил президент.

Ранее Зеленский поздравил бойцов территориальной обороны с профессиональным праздником. Он напомнил, что воины ТРО защищают наше государство с первых дней полномасштабного вторжения.

Также Зеленский 4 октября совершил рабочую поездку в Сумскую область. Он встретился с военными, участвующими в операции в Курской области.