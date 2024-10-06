В Сумах были слышны взрывы

В Сумах раздался взрыв
Российские военные продолжают обстреливать населенные пункты Украины. В Сумах раздался взрыв.
Об этом сообщает "Суспільне" .
Взрыв в Сумах
Вечером 6 октября в Сумах раздались громкие взрывы.
"В Сумах был слышен взрыв", — говорится в сообщении.
Накануне Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях. Также сообщалось об угрозе применения ударных БпЛА.
Позже в Воздушных силах заявили о пусках КАБов в Сумской области.
По состоянию на 22:09 воздушная тревога объявлена в семи областях. Под угрозой ударов Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Харьковская и Донецкая области.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что этой ночью украинские воины сбили более пятидесяти вражеских беспилотников. Всего в течение недели враг выпустил по нашему государству более 400 дронов-камикадзе.
Ранее мы писали о том, что в результате атаки российских военных на Донетчину 6 октября погибли два гражданских, еще десять человек получили ранения, среди которых 6-летний ребенок.
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