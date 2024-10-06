В Сумах были слышны взрывы

Взрыв. Иллюстративное фото: MIG

Российские военные продолжают обстреливать населенные пункты Украины. В Сумах раздался взрыв.

Об этом сообщает "Суспільне" .

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Взрыв в Сумах

Вечером 6 октября в Сумах раздались громкие взрывы.

"В Сумах был слышен взрыв", — говорится в сообщении.

Сообщение "Суспільного". Фото: скриншот

Накануне Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях. Также сообщалось об угрозе применения ударных БпЛА.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Позже в Воздушных силах заявили о пусках КАБов в Сумской области.

Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

По состоянию на 22:09 воздушная тревога объявлена в семи областях. Под угрозой ударов Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Харьковская и Донецкая области.

Карта воздушной тревоги. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что этой ночью украинские воины сбили более пятидесяти вражеских беспилотников. Всего в течение недели враг выпустил по нашему государству более 400 дронов-камикадзе.

Ранее мы писали о том, что в результате атаки российских военных на Донетчину 6 октября погибли два гражданских, еще десять человек получили ранения, среди которых 6-летний ребенок.