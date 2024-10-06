В Херсоне 6 октября были слышны взрывы

Дым над городом. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

В Херсоне раздались взрывы. В настоящее время воздушная тревога не объявлена.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Взрыв в Херсоне

Вечером 6 октября местные СМИ сообщили о взрыве в Херсоне.

"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.

Сообщение "Суспільного". Фото: скриншот

Пока официальной информации о причинах взрыва не было. По состоянию на 16:44 на территории Украины не объявлена воздушная тревога.

Карта воздушной тревоги в Украине. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 6 октября российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками и ракетами разных типов. Силы обороны сумели сбить две ракеты и 56 вражеских ударных дронов типа Shahed.

Также мы писали о том, что в Киеве 5 октября прогремели взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о работе сил противовоздушной обороны.