У Херсоні 6 жовтня було чути вибухи

Дим над містом. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

У Херсоні пролунали вибухи. Наразі повітряної тривоги не оголошено.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибух у Херсоні

Ввечері 6 жовтня місцеві ЗМІ повідомили про вибух у Херсоні.

"У Херсоні чутно вибухи", — йдеться в повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Наразі офіційної інформації щодо причин вибуху не було. Станом на 16:44 на території України не оголошено повітряну тривогу.

Мапа повітряної тривоги в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 6 жовтня російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами різних типів. Сили оборони зуміли збити дві ракети та 56 ворожих ударних дронів типу Shahed.

Також ми писали про те, що у Києві 5 жовтня пролунали вибухи. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про роботу сил протиповітряної оборони.