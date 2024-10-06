У Херсоні 6 жовтня було чути вибухи

У Херсоні пролунали вибухи
У Херсоні пролунали вибухи. Наразі повітряної тривоги не оголошено.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибух у Херсоні
Ввечері 6 жовтня місцеві ЗМІ повідомили про вибух у Херсоні.
"У Херсоні чутно вибухи", — йдеться в повідомленні.
Наразі офіційної інформації щодо причин вибуху не було. Станом на 16:44 на території України не оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, у ніч проти 6 жовтня російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами різних типів. Сили оборони зуміли збити дві ракети та 56 ворожих ударних дронів типу Shahed.
Також ми писали про те, що у Києві 5 жовтня пролунали вибухи. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про роботу сил протиповітряної оборони.
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