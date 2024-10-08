Масштабна оборудка в міськраді Дніпра на 34 млн гривень — десять затриманих

У Дніпрі чиновників міськради підозрюють у розкраданні. Фото: СБУ

У Дніпровській міськраді Служба безпеки та Національна поліція викрили схему розкрадання коштів із бюджету на суму щонайменше 34 млн гривень. Затримано учасників оборудки — чиновників та підприємців.

Про це повідомила Служба безпеки України у вівторок, 8 жовтня.

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Розкрадання у Дніпровській міськраді

За даними правоохоронців, троє власників місцевих рекламних агенцій спільно з посадовцями міськради привласнили 34 млн гривень.

Як розповіли в СБУ, оборудка полягала у тому, що тендери на SMM, рекламу та висвітлення діяльності Дніпровської міськради вигравали "свої підприємці".

"Таким чином вони привласнили майже третину із загальної суми у 123 млн гривень, які міськрада заклала на власну популяризацію протягом 2021-2023 років", — йдеться в повідомленні.

Слідчі Дії в Дніпрі. Фото: СБУ

Схема розкрадання в міськраді Дніпра

Як встановили слідчі, тендери вигравали ФОПи із завищеними цінами, при чому вони не мали ніякого відношення до маркетингової діяльності.

Як повідомили в СБУ, щоб реалізувати оборудку, посадовці міськради вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації.

"Після перерахування суми на баланс підприємців учасники схеми обготівковували їх та ділили між собою, а реальні послуги рекламодавців купували за мінімальною вартістю", — повідомили в СБУ.

Під час обшуків за місцями проживання й роботи підозрюваних вилучено мобільні телефони, обладнання, банківські картки та чорнову документацію із доказами незаконної діяльності.

Десяти учасникам оборудки повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією.

Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Встановлюються всі причетні до вчинення злочину.

Допис СБУ. Фото: скриншот

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