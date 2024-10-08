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Хищение 34 млн грн в горсовете Днепра — задержаны чиновники и предприниматели

8 октября 2024 12:13
Галина Шподарева - редактор
Масштабная сделка в горсовете Днепра на 34 млн гривен — десять задержанных
В Днепре чиновников горсовета подозревают в хищении. Фото: СБУ
Галина Шподарева - редактор

В горсовете Днепра Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили схему хищения средств из бюджета на сумму не менее 34 млн гривен. Задержаны участники сделки — чиновники и предприниматели.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины во вторник, 8 октября.

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Хищение в Днепровском горсовете

По данным правоохранителей, трое владельцев местных рекламных агентств совместно с чиновниками горсовета присвоили 34 млн гривен. 

Как рассказали в СБУ, сделка заключалась в том, что тендеры на SMM, рекламу и освещение деятельности Днепровского горсовета выигрывали "свои предприниматели".

"Таким образом они присвоили почти треть из общей суммы в 123 млн гривен, которые горсовет заложил на собственную популяризацию в течение 2021-2023 годов", — говорится в сообщении. 

следственные действия
Следственные действия в Днепре. Фото: СБУ

Схема хищения в горсовете Днепра

Как установили следователи, тендеры выигрывали ФЛП с завышенными ценами, причем они не имели никакого отношения к маркетинговой деятельности.

Как сообщили в СБУ, чтобы реализовать сделку, чиновники горсовета вносили недостоверные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию.

"После перечисления суммы на баланс предпринимателей участники схемы обналичивали их и делили между собой, а реальные услуги рекламодателей покупали по минимальной стоимости", — сообщили в СБУ.

Во время обысков по местам жительства и работы подозреваемых изъяты мобильные телефоны, оборудование, банковские карты и черновая документация с доказательствами незаконной деятельности. 

Десяти участникам сделки сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней;
  • присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией.

Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование для установления всех лиц, причастных к совершению преступления, продолжается. 

Сообщение СБУ
Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК и ее сына, который является руководителем главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове Служба безопасности Украины разоблачила преступную группу из 13 человек. Речь идет о должностных лицах медико-социальной экспертной комиссии и их сообщниках, которые за деньги "списывали" уклонистов с военного учета.

СБУ коррупция Днепр чиновники бюджет задержание

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