Масштабная сделка в горсовете Днепра на 34 млн гривен — десять задержанных

Хищение 34 млн грн в горсовете Днепра — задержаны чиновники и предприниматели
В горсовете Днепра Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили схему хищения средств из бюджета на сумму не менее 34 млн гривен. Задержаны участники сделки — чиновники и предприниматели.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины во вторник, 8 октября.
Хищение в Днепровском горсовете
По данным правоохранителей, трое владельцев местных рекламных агентств совместно с чиновниками горсовета присвоили 34 млн гривен.
Как рассказали в СБУ, сделка заключалась в том, что тендеры на SMM, рекламу и освещение деятельности Днепровского горсовета выигрывали "свои предприниматели".
"Таким образом они присвоили почти треть из общей суммы в 123 млн гривен, которые горсовет заложил на собственную популяризацию в течение 2021-2023 годов", — говорится в сообщении.
Схема хищения в горсовете Днепра
Как установили следователи, тендеры выигрывали ФЛП с завышенными ценами, причем они не имели никакого отношения к маркетинговой деятельности.
Как сообщили в СБУ, чтобы реализовать сделку, чиновники горсовета вносили недостоверные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию.
"После перечисления суммы на баланс предпринимателей участники схемы обналичивали их и делили между собой, а реальные услуги рекламодателей покупали по минимальной стоимости", — сообщили в СБУ.
Во время обысков по местам жительства и работы подозреваемых изъяты мобильные телефоны, оборудование, банковские карты и черновая документация с доказательствами незаконной деятельности.
Десяти участникам сделки сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней;
- присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией.
Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование для установления всех лиц, причастных к совершению преступления, продолжается.
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