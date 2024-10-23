В Ровно в масштабной коррупционной схеме разоблачили чиновницу МСЭК

Задержание должностного лица МСЭК. Фото: СБУ

Чиновницу МСЭК в Ровенской области подозревают в причастности к масштабной коррупционной схеме. Фигурантка фальсифицировала медицинские документы, чтобы помочь военнообязанным избежать призыва.

Об этом сообщила пресс-служба управления СБУ в Ровенской области в среду, 23 октября.

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Должностному лицу МСЭК Ровенской области сообщили о подозрении. Сообщается, что женщина была участницей масштабной коррупционной схемы уклонения от мобилизации.

По данным следствия, подозреваемая входила в состав Ровенской межрайонной кардиологической МСЭК.

"После того, когда представители врачебно-консультативных комиссий направляли "клиента" на прохождение МСЭК, чиновница готовила фиктивные выводы о непригодности "больных" к военной службе", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в начале октября СБУ разоблачила организаторов этой схемы — руководителя местного агентства недвижимости и двух ее подчиненных, которые привлекли к незаконной деятельности 26 медработников, среди которых и чиновницу МСЭК.

"Подозреваемая — 46-летняя жительница Ровно, невропатолог МСЭК, которая отвечала за назначение нужному "пациенту" 3-й группы инвалидности", — заявили в Ровенской прокуратуре.

За деньги фигурантка помогала военнообязанным уклониться от призыва на основании поддельных документов о наличии тяжелых болезней сердца или нервной системы.

"Для реализации "схемы" фигуранты полностью фальсифицировали истории болезней уклонистов, в частности относительно пребывания на стационарном лечении", — сообщает управление СБУ.

Сейчас продолжается расследование для привлечения к ответственности всех причастных лиц к коррупции, а также уклонистов, воспользовавшихся "услугой".

Напомним, заместитель главы ОПУ Ирина Верещук заявила, что чиновникам не удастся избежать ответственности за фальсификацию решений МСЭК. Речь идет о предоставлении фиктивной инвалидности за деньги.

Ранее мы писали о том, что с начала полномасштабной войны ни одно должностное лицо МСЭК не село в тюрьму. В то же время большинство из них получили очень лояльные штрафы по несколько тысяч гривен или условные приговоры.