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Стало известно, кто из глав МСЭК имеет самое большое состояние

27 октября 2024 10:49
Евгения Брюховецкая - редактор
СМИ обнародовали рейтинг деклараций глав МСЭК
Найденные деньги. Фото: ГБР
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине с начала октября был разоблачен ряд коррупционных схем в областных МСЭК. Наибольшее состояние было обнаружено у главы Хмельницкой комиссии.

Об этом говорится в материале Главкома.

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Состояние руководителей МСЭК. Фото: Главком

Состояние глав МСЭК

1. Татьяна Крупа

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Татьяна Крупа. Фото: ХОВА

По данным из декларации за 2023 год глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа оказалась самой богатой среди своих коллег. Она получила 661,5 тысячи гривен зарплаты, пенсию в размере 166 тысяч гривен и имела другие доходы, которые составляли 1,15 миллиона гривен.

В то же время на ее счетах в банках хранилось 678 тысяч гривен, 15,5 тысячи долларов и 32,5 тысячи евро, а наличными — 15,2 миллиона гривен и 160 тысяч долларов. А еще у нее Porsche Cayenne в 2019 году стоимостью 2,5 миллиона гривен.

По версии правоохранителей, в собственности Крупы есть еще недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. А на валютных зарубежных счетах семья хранит около 2,3 миллиона долларов, о чем в декларациях не указано.

2. Юлия Даниленко

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Юлия Даниленко. Фото: скриншот с видео

На втором месте главный врач Винницкой МСЭК Юлия Даниленко, занимающая должность с конца 2022 года. В прошлом году она получила 221,5 тысячи гривен зарплаты и другие доходы в размере 2,5 миллиона гривен.

Также она вместе с мужем задекларировала 981 тысяч гривен доходов от ООО "Енера Вінниця", которая специализируется на торговле электроэнергией. Известно, что компания входит в группу "Энергетический стандарт", которую контролирует российско-украинский бизнесмен Константин Григоришин.

На счетах в банках руководительница МСЭК держала 1 миллион гривен и 8,6 тысячи евро, а наличными еще 150 тысяч гривен. Ее семья владеет домом 196,7 квадратных метра, четыре квартиры площадью 225,2 квадратных метров и 25 земельных участков общей площадью 16,1 гектара в Виннице.

Также она имеет авто Tesla Model 3 2019 года, стоимость которой указала 58 тысяч гривен, Mitsubishi Pajero 2016 и Mitsubishi Outlander 2021 стоимостью 750 тысяч гривен.

3. Владимир Решота

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Владимир Решота. Фото: Facebook

В тройку также вошел глава Львовской МСЭК Владимир Решота, годовая зарплата которого в 2023 году составила 499 тысяч гривен, а другие доходы — почти 4 миллиона гривен. Кроме того, он получил 120,2 тысяч гривен пенсии.

В банках чиновник хранит 458,5 тысячи гривен, наличными — 252,2 тысячи гривен, 15 тысяч долларов и 8 тысяч евро. Его семья владеет тремя квартирами во Львове площадью 216,8 квадратных метра и тремя земельными участками 1,7 гектара.

В автопарке семьи Решоты автомобиль Toyota Venza 2010 стоимостью 226,5 тысячи гривен. А в 2023 году глава МСЭК приобрел еще одну квартиру во Львове за 3,9 миллиона гривен по интересной схеме: на основании договора о переводе долга от Ивана Думыча.

Ранее глава НАПК Виктор Павлущик заявил, что конфисковать имущество руководителей МСЭК невозможно.

Также мы писали, что центральная МСЭК проверила почти 19 тысяч выводов об инвалидности.

имущество коррупция инвалидность МСЭК декларация

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