СМИ обнародовали рейтинг деклараций глав МСЭК

Найденные деньги. Фото: ГБР

В Украине с начала октября был разоблачен ряд коррупционных схем в областных МСЭК. Наибольшее состояние было обнаружено у главы Хмельницкой комиссии.

Об этом говорится в материале Главкома.

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Состояние руководителей МСЭК. Фото: Главком

Состояние глав МСЭК

1. Татьяна Крупа

Татьяна Крупа. Фото: ХОВА

По данным из декларации за 2023 год глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа оказалась самой богатой среди своих коллег. Она получила 661,5 тысячи гривен зарплаты, пенсию в размере 166 тысяч гривен и имела другие доходы, которые составляли 1,15 миллиона гривен.

В то же время на ее счетах в банках хранилось 678 тысяч гривен, 15,5 тысячи долларов и 32,5 тысячи евро, а наличными — 15,2 миллиона гривен и 160 тысяч долларов. А еще у нее Porsche Cayenne в 2019 году стоимостью 2,5 миллиона гривен.

По версии правоохранителей, в собственности Крупы есть еще недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. А на валютных зарубежных счетах семья хранит около 2,3 миллиона долларов, о чем в декларациях не указано.

2. Юлия Даниленко

Юлия Даниленко. Фото: скриншот с видео

На втором месте главный врач Винницкой МСЭК Юлия Даниленко, занимающая должность с конца 2022 года. В прошлом году она получила 221,5 тысячи гривен зарплаты и другие доходы в размере 2,5 миллиона гривен.

Также она вместе с мужем задекларировала 981 тысяч гривен доходов от ООО "Енера Вінниця", которая специализируется на торговле электроэнергией. Известно, что компания входит в группу "Энергетический стандарт", которую контролирует российско-украинский бизнесмен Константин Григоришин.

На счетах в банках руководительница МСЭК держала 1 миллион гривен и 8,6 тысячи евро, а наличными еще 150 тысяч гривен. Ее семья владеет домом 196,7 квадратных метра, четыре квартиры площадью 225,2 квадратных метров и 25 земельных участков общей площадью 16,1 гектара в Виннице.

Также она имеет авто Tesla Model 3 2019 года, стоимость которой указала 58 тысяч гривен, Mitsubishi Pajero 2016 и Mitsubishi Outlander 2021 стоимостью 750 тысяч гривен.

3. Владимир Решота

Владимир Решота. Фото: Facebook

В тройку также вошел глава Львовской МСЭК Владимир Решота, годовая зарплата которого в 2023 году составила 499 тысяч гривен, а другие доходы — почти 4 миллиона гривен. Кроме того, он получил 120,2 тысяч гривен пенсии.

В банках чиновник хранит 458,5 тысячи гривен, наличными — 252,2 тысячи гривен, 15 тысяч долларов и 8 тысяч евро. Его семья владеет тремя квартирами во Львове площадью 216,8 квадратных метра и тремя земельными участками 1,7 гектара.

В автопарке семьи Решоты автомобиль Toyota Venza 2010 стоимостью 226,5 тысячи гривен. А в 2023 году глава МСЭК приобрел еще одну квартиру во Львове за 3,9 миллиона гривен по интересной схеме: на основании договора о переводе долга от Ивана Думыча.

Ранее глава НАПК Виктор Павлущик заявил, что конфисковать имущество руководителей МСЭК невозможно.

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