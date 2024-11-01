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В Украине изменят систему МСЭК — известны первые идеи реформы

1 ноября 2024 12:13
Анастасия Постоенко - Редактор
Виктор Ляшко объяснил, как будут реформировать МСЭК в Украине
Призывник проходит медкомиссию. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

В Украине на фоне грандиозного коррупционного скандала в работе медико-социальных экспертиз (МСЭК) планируют провести масштабные реформы. Стали известны первые подробности, какие именно меры хотят предпринять.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на слова главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко.

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Как в Украине хотят реформировать МСЭК

По словам Виктора Ляшко, в Украине будет разработан новый законопроект о замене системы МСЭК. Он якобы возложен на правительство, ожидается его регистрация в Парламенте.

Вместо более полутысячи МСЭК в Украине сформируют команду экспертов-врачей непосредственно там, где происходит лечение или реабилитация. Также известно, что власти хотят цифровизировать работу системы, чтобы минимизировать риск коррупции и влияние человеческого фактора.

Ярослав Железняк добавил, что Виктор Ляшко анонсировал комплексные изменения по МСЭК с 1 января 2025 года.

"До этого система будет работать, как работала, с определенными точечными улучшениями", — цитирует Железняк Ляшко.

Коррупционный скандал с работой МСЭК

Напомним, что в Украине разоблачили масштабные коррупционные сделки в работе МСЭК. Правоохранители провели ряд проверок в работе медико-социальных экспертиз по нескольким областям Украины, в ходе которых стало известно о тысячах случаев оформления инвалидностей вполне здоровым военнообязанным мужчинам. Правительство приняло решение, что с 31 декабря в Украине будут ликвидированы медико-санитарные комиссии. Скандал достиг такого уровня, что с должности был уволен Генпрокурор Украины Андрей Костин, а вот Виктор Ляшко, комментируя возможность своего увольнения, заявил, что руководство центральной МСЭК и руководителей профильного департамента Минздрава, отвечающего за координацию работы комиссий, будут лишены работы.

Интересно, что у многих руководителей областных центров МСЭК в Украине нашли огромное состояние в разных валютах, наличных и даже криптовалюте, а также десятки объектов недвижимости в их собственности. СМИ опубликовали "рейтинг" богачей. Позже в НАПК заявили, что фигурантам коррупционных скандалов в МСЭК наложат арест на имущество, которым они незаконно завладели.

Также отметим, что недавно в Минздраве заявили, что руководители нынешних медико-социальных экспертных комиссий в дальнейшем не будут допущены к должностям в новой системе.

Заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Сергей Гупяк заявил, что сейчас в Украине будет работать альтернатива МСЭК . В Минздраве заявили, что находящийся в Днепре Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности будет выполнять работу центральной медико-социальной экспертной комиссии.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмигаль показал план противодействия коррупции и нарушениям в МСЭК.

Тем временем центральная МСЭК проверила тысячи дел об инвалидности, стало известно, сколько из них утратили свою силу после повторной проверки. Заместитель главы Офиса Президента Ирина Верещук заявляла, что в Украине еще и проведут проверки диагнозов у всех чиновников.

Виктор Ляшко реформа скандал МОЗ МСЭК

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