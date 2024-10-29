Корупція у МСЕК — щодо керівників комісій запровадили санкції

Лікар заповнює документи. Ілюстративне фото: shutterstock

Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) оновлює систему лікарських комісій. Нинішні керівники медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) не зможуть претендувати на посади в новій системі.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужбу МОЗ.

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У МОЗ зазначили, що керівників нинішніх медико-соціальних експертних комісій не допустять до посад у новій системі.

Решта лікарів, що зараз працюють у МСЕК, зможуть подаватися на посади в нових комісіях, які почнуть роботу з 1 січня 2025 року. Основним критерієм відбору стане досвід лікарської практики, адже МОЗ вважає необхідним, щоб експертизу проводили фахівці з актуальними знаннями в медицині.

Справи, які зараз перебувають на розгляді МСЕК, передадуть у новостворені комісії зі збереженням черги. Рішення, ухвалені МСЕК до кінця цього року, залишаться дійсними, за винятком випадків, які потребують перегляду через розслідування правоохоронців або визначення нових категорій РНБО.

Нагадаємо, 29 жовтня Верховна Рада в цілому прийняла закон про вдосконалення роботи медично-соціальних експертних комісій. Свої голоси "за" віддали 284 народні обранці.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо ліквідації МСЕК з 31 грудня 2024 року.