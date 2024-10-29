Коррупция в МСЭК — в отношении руководителей комиссий ввели санкции

Доктор заполняет документы. Иллюстративное фото: shutterstock

Министерство здравоохранения Украины обновляет систему врачебных комиссий. Нынешние руководители медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) не смогут претендовать на должности в новой системе.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

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В Минздраве отметили, что руководителей нынешних медико-социальных экспертных комиссий не допустят к должностям в новой системе.

Остальные врачи, работающие в МСЭК, смогут подаваться на должности в новых комиссиях, которые начнут работу с 1 января 2025 года. Основным критерием отбора станет опыт врачебной практики, ведь Минздрав считает необходимым, чтобы экспертизу проводили специалисты с актуальными знаниями в медицине.

Дела, которые сейчас находятся на рассмотрении МСЭК, передадут во вновь созданные комиссии с сохранением очереди. Решения, принятые МСЭК до конца этого года, останутся действительными, за исключением случаев, требующих пересмотра через расследование правоохранителей или определение новых категорий СНБО.

Напомним, 29 октября Верховная Рада в целом приняла закон об усовершенствовании работы медицинско-социальных экспертных комиссий. Свои голоса "за" отдали 284 народных избранника.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по ликвидации МСЭК с 31 декабря 2024 года.