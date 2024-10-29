Рада ухвалила закон про вдосконалення роботи МСЕК

Засідання ВР. Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада в цілому прийняла закон про вдосконалення роботи медично-соціальних експертних комісій. Свої голоси "за" віддали 284 народних обранці.

Про це повідомила депутат Ірина Геращенко у вівторок, 29 жовтня.

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Законопроєкт було підтримано 284 депутатами. Зокрема, він передбачає наступні пункти:

можливість онлайн-участі в засіданнях МСЕК;

зміни в порядку встановлення інвалідності;

внесення інформації про результати МСЕК до електронної системи охорони здоров’я.

Поки незрозуміло, як саме будуть втілюватися ці норми, оскільки це не узгоджується з попереднім розпорядженням Президента України Володимира Зеленського про ліквідацію МСЕК.

Пост Ірини Геращенко. Фото: скриншот

Як відомо, після низки гучних корупційних скандалів в Україні вирішили ліквідувати МСЕК. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Функції МСЕК будуть виконувати відповідні лікарні.

Раніше ми повідомляли, що на засіданні Хмельницької ОВА було прийняте рішення про тотальну перевірку всіх військово-лікарських комісій та медико-соціальних експертних комісій.

Також Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці Хмельницької обласної (МСЕК) Тетяні Крупи. З її викриття в Україні стартувала широка кампанія по виявленню порушень та випадків корупції в МСЕК.