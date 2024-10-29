Совет принял закон об усовершенствовании работы МСЭК

Заседание ВР. Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада в целом приняла закон об усовершенствовании работы медицинско-социальных экспертных комиссий. Свои голоса "за" отдали 284 народных избранника.

Об этом сообщила депутат Ирина Геращенко во вторник, 29 октября.

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Законопроект был поддержан 284 депутатами. В частности, он предусматривает следующие пункты:

возможность онлайн-участия в заседаниях МСЭК;

изменения в порядке установления инвалидности;

внесение информации о результатах МСЭК в электронную систему здравоохранения.

Пока непонятно, как именно будут реализовываться эти нормы, поскольку это не согласуется с предварительным распоряжением Президента Украины Владимира Зеленского о ликвидации МСЭК.

Пост Ирины Геращенко. Фото: скриншот

Как известно, после громких коррупционных скандалов в Украине решили ликвидировать МСЭК. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. Функции МСЭК будут выполнять соответствующие больницы.

Ранее мы сообщали, что на заседании Хмельницкой ОВА было принято решение о тотальной проверке всех военно-врачебных комиссий и медико-социальных экспертных комиссий.

Также Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главы Хмельницкой областной (МСЭК) Татьяны Крупы. С ее разоблачения в Украине стартовала широкая кампания по выявлению нарушений и случаев коррупции в МСЭК.