Реформа МСЕК — хто виконуватиме функції центральної комісії

Очільник МОЗ Віктор Ляшко. Фото: vechirniy.kyiv

Функції центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності, який знаходиться у Дніпрі. Таке рішення ухвалили на тлі корупційних скандалів з чиновниками МСЕК.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я у понеділок, 28 жовтня.

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У відомстві повідомили, що Уряд на виконання рішень РНБО та президента Володимира Зеленського затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК. Як відомо, цей план передбачає:

створення робочої групи для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК, зокрема щодо посадовців;

розробку МОЗ та Мінцифри плану цифровізації проходження всіх етапів експертизи;

швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів, який проведе Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ;

винесення на розгляд уряду законопроєктів від МОЗ та Мінсоцполітики щодо комплексної реформи МСЕК.

Крім того, у МОЗ нагадали, що міністерство розробило законопроєкт щодо трансформації процесів оцінки функціональності, встановлення інвалідності та ліквідації МСЕК, а також окремо зміни до Бюджетного кодексу України. Наразі він винесений на громадське обговорення. На початку жовтня законопроєкт був представлений на зустрічі з громадськими організаціями та експертами.

Що передувало

Нагадаємо, на тлі корупційних скандалів з чиновниками МСЕК Президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК з 31 грудня 2024 року.

Також у зв'язку з цими скандалами в Україні перевірять діагнози всіх посадовців.

Крім того, ми писали, хто з керівників МСЕК має найбільші статки. На першому місці антирейтингу голова Хмельницької комісії.