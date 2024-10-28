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Стало известно, кто будет выполнять функции центральной МСЭК

28 октября 2024 12:19
Карина Приходько - Редактор
Реформа МСЭК – кто будет выполнять функции центральной комиссии
Глава Минздрава Виктор Ляшко. Фото: vechirniy.kyiv
Карина Приходько - Редактор

Функции центральной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) будет выполнять Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности, который находится в Днепре. Такое решение приняли на фоне коррупционных скандалов с чиновниками МСЭК. 

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в понедельник, 28 октября.

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В ведомстве сообщили, что Правительство во исполнение решений СНБО и президента Владимира Зеленского утвердило план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди МСЭК. Как известно, этот план предусматривает:

  • создание рабочей группы для пересмотра решений, принимаемых МСЭК, в том числе в отношении должностных лиц;
  • разработку Минздрава и Минцифры плана цифровизации прохождения всех этапов экспертизы;
  • скорый аудит всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов, который проведет Пенсионный фонд вместе с ГБР, Нацполицией и СБУ;
  • вынесение на рассмотрение правительства законопроектов от Минздрава и Минсоцполитики по комплексной реформе МСЭК.

Кроме того, в Минздраве напомнили, что министерство разработало законопроект о трансформации процессов оценки функциональности, установлении инвалидности и ликвидации МСЭК, а также отдельно изменения в Бюджетный кодекс Украины. В настоящее время он вынесен на общественное обсуждение. В начале октября законопроект был представлен на встрече с общественными организациями и экспертами.

Что предшествовало

Напомним, на фоне коррупционных скандалов с чиновниками МСЭК Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК с 31 декабря 2024 года.

Также в связи с этими скандалами в Украине проверят диагнозы всех чиновников.

Кроме того, мы писали, кто из руководителей МСЭК имеет наибольшее состояние. На первом месте антирейтинга — председатель Хмельницкой комиссии.

Украина Минздрав коррупция скандал МСЭК

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