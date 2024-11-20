В Раде проголосовали за ликвидацию МСЭК в Украине

Депутаты в Верховной Раде Фото: пресс-служба ВРУ

Верховная Рада Украины в среду, 20 ноября, проголосовала в первом чтении за законопроект о ликвидации работы медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). В дальнейшем функции будут выполнять экспертные комиссии, а систему цифровизируют.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Парламентарии проголосовали за законопроект № 12178 в первом чтении. Документ предусматривает создание обновленной цифровой системы.

Голосование. Фото: Ярослав Железняк

Законопроект требует, что медосмотр в дальнейшем должны проводить соответствующие экспертные комиссии.

Они будут выполнять следующие функции:

установление группы инвалидности;

направление на дополнительное обследование;

планирование и проведение повторного обследования и т.д.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал ликвидацию МСЭК в Украине и назвал, какие еще изменения коснутся системы лечения.

Ликвидация МСЭК вызвана с громким коррупционным скандалом вокруг руководителей учреждений по всей Украине, которые за взятки выписывали фиктивные справки военнообязанным мужчинам во избежание мобилизации.

Добавим, что недавно СБУ разоблачила в трех областях несколько коррупционных случаев со стороны МСЭК.