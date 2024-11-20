В Раде проголосовали за ликвидацию МСЭК в Украине

Верховная Рада проголосовала за ликвидацию МСЭК в Украине
Верховная Рада Украины в среду, 20 ноября, проголосовала в первом чтении за законопроект о ликвидации работы медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). В дальнейшем функции будут выполнять экспертные комиссии, а систему цифровизируют.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Совет проголосовал за ликвидацию МСЭК
Парламентарии проголосовали за законопроект № 12178 в первом чтении. Документ предусматривает создание обновленной цифровой системы.
Законопроект требует, что медосмотр в дальнейшем должны проводить соответствующие экспертные комиссии.
Они будут выполнять следующие функции:
- установление группы инвалидности;
- направление на дополнительное обследование;
- планирование и проведение повторного обследования и т.д.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал ликвидацию МСЭК в Украине и назвал, какие еще изменения коснутся системы лечения.
Ликвидация МСЭК вызвана с громким коррупционным скандалом вокруг руководителей учреждений по всей Украине, которые за взятки выписывали фиктивные справки военнообязанным мужчинам во избежание мобилизации.
Добавим, что недавно СБУ разоблачила в трех областях несколько коррупционных случаев со стороны МСЭК.
Читайте Новини.LIVE!