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Верховная Рада проголосовала за ликвидацию МСЭК в Украине

20 ноября 2024 13:03
Анастасия Постоенко - Редактор
В Раде проголосовали за ликвидацию МСЭК в Украине
Депутаты в Верховной Раде Фото: пресс-служба ВРУ
Анастасия Постоенко - Редактор

Верховная Рада Украины в среду, 20 ноября, проголосовала в первом чтении за законопроект о ликвидации работы медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). В дальнейшем функции будут выполнять экспертные комиссии, а систему цифровизируют.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Парламентарии проголосовали за законопроект № 12178 в первом чтении. Документ предусматривает создание обновленной цифровой системы.

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Голосование. Фото: Ярослав Железняк

Законопроект требует, что медосмотр в дальнейшем должны проводить соответствующие экспертные комиссии.

Они будут выполнять следующие функции:

  • установление группы инвалидности;
  • направление на дополнительное обследование;
  • планирование и проведение повторного обследования и т.д.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал ликвидацию МСЭК в Украине и назвал, какие еще изменения коснутся системы лечения.

Ликвидация МСЭК вызвана с громким коррупционным скандалом вокруг руководителей учреждений по всей Украине, которые за взятки выписывали фиктивные справки военнообязанным мужчинам во избежание мобилизации.

Добавим, что недавно СБУ разоблачила в трех областях несколько коррупционных случаев со стороны МСЭК.

Верховная Рада инвалидность голосование мобилизация МСЭК

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