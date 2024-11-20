Предателей Украины лишат государственных наград — Рада приняла закон

Рада приняла решение о лишении предателей госнаград
Верховная Рада Украины в среду, 20 ноября, приняла закон о лишении государственных наград предателей и коллаборантов. Отныне лица, которые способствовали российской агрессии, не будут носить звание Героев Украины.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram.
Лишение предателей государственных наград
Железняк рассказал, что во время заседания ВР проголосовала за законопроект №11410, предусматривающий лишение государственных наград предателей Украины. За соответствующий документ проголосовали 283 народных избранника.
В самом законопроекте предлагается лишать государственных наград лиц, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающих положительный образ государства-агрессора, оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины.
В то же время, лишать госнаград сейчас можно только в случае осуждения человека, имеющего эти награды, за тяжкое преступление. Об этом свидетельствует действующее законодательство нашей страны.
Президент Владимир Зеленский предлагает, чтобы лишение госнаград происходило и на основании решения СНБО о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), введенным в действие указом главы государства, а не только по обвинительному приговору.
Напомним, сегодня Верховная Рада также проголосовала за ликвидацию МСЭК в Украине. В дальнейшем функции будут выполнять экспертные комиссии, а систему цифровизируют.
А 19 ноября Рада приняла закон о государственном бюджете на 2025 год. Во втором чтении документ поддержали 257 депутатов.
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