Предателей Украины лишили государственных наград — кто в списке

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский лишил государственных наград 34 человек. Среди них бывшие народные депутаты, министры, политики и другие.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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Как сообщается, в первый список вошли 34 человека. Среди них бывшие чиновники, народные депутаты, руководители СБУ и Генпрокуратуры, прокуроры, артисты, российские политические, религиозные и культурные деятели. Все они лишены государственных наград Украины бессрочно.

"К десяти из них применен максимальный набор санкций — 21 вид. Речь идет не только о лишении государственных наград Украины, но и, в частности, о блокировании активов, аннулировании лицензий и разрешений и полном прекращении торговых операций", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в этом списке семь человек, к которым санкции применены впервые. В частности, речь идет о бывшем первом заместителе лидера политической партии "Партия регионов" и главе соответствующей фракции Александре Ефремове; а также бывшего первого заместителя генпрокурора Украины Рената Кузьмина.

Также государственных наград Украины лишены восемь человек, которые уже находятся под другими санкциями Украины:

эк-снардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука;

экс-министра образования и науки (2010-2014) Дмитрия Табачника;

бывшего премьер-министра Украины (2010-2014) Николая Азарова;

бывшего Генпрокурора Украины (2010-2014) Виктора Пшонку;

бывшего народного депутата III-IX созывов Андрея Деркача;

предстоятеля РПЦ и бывшего агента КГБ патриарха Кирилла.

Также президент лишил почетного звания "Народный артист Украины" российских певцов Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Александра Малинина. Также это звание лишился композитора Игоря Крутой.

Певицы Ани Лорак и Таисия Повалий были лишены звания "Заслуженный артист Украины".

Напомним, 20 ноября Верховная Рада приняла закон о лишении государственных наград предателей и коллаборантов. Отныне лица, способствовавшие российской агрессии, не будут носить звание Героев Украины.

Незадолго закон о лишении госнаград подписал Владимир Зеленский.