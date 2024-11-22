Предателей Украины лишили государственных наград — кто в списке

Зеленский лишил госнаград 34 предателей — список
Президент Украины Владимир Зеленский лишил государственных наград 34 человек. Среди них бывшие народные депутаты, министры, политики и другие.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Лишение предателей государственных наград
Как сообщается, в первый список вошли 34 человека. Среди них бывшие чиновники, народные депутаты, руководители СБУ и Генпрокуратуры, прокуроры, артисты, российские политические, религиозные и культурные деятели. Все они лишены государственных наград Украины бессрочно.
"К десяти из них применен максимальный набор санкций — 21 вид. Речь идет не только о лишении государственных наград Украины, но и, в частности, о блокировании активов, аннулировании лицензий и разрешений и полном прекращении торговых операций", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в этом списке семь человек, к которым санкции применены впервые. В частности, речь идет о бывшем первом заместителе лидера политической партии "Партия регионов" и главе соответствующей фракции Александре Ефремове; а также бывшего первого заместителя генпрокурора Украины Рената Кузьмина.
Также государственных наград Украины лишены восемь человек, которые уже находятся под другими санкциями Украины:
- эк-снардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука;
- экс-министра образования и науки (2010-2014) Дмитрия Табачника;
- бывшего премьер-министра Украины (2010-2014) Николая Азарова;
- бывшего Генпрокурора Украины (2010-2014) Виктора Пшонку;
- бывшего народного депутата III-IX созывов Андрея Деркача;
- предстоятеля РПЦ и бывшего агента КГБ патриарха Кирилла.
Также президент лишил почетного звания "Народный артист Украины" российских певцов Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Александра Малинина. Также это звание лишился композитора Игоря Крутой.
Певицы Ани Лорак и Таисия Повалий были лишены звания "Заслуженный артист Украины".
Напомним, 20 ноября Верховная Рада приняла закон о лишении государственных наград предателей и коллаборантов. Отныне лица, способствовавшие российской агрессии, не будут носить звание Героев Украины.
Незадолго закон о лишении госнаград подписал Владимир Зеленский.
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