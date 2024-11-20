Зеленський підписав указ про позбавлення зрадників державних нагород

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє позбавляти державних нагород осіб, які зрадили Україну. Під цей закон підпадають також ті, хто ширить російські наративи.

Про законопроєкт повідомляється на сайті Верховної Ради.

Читайте також:

Зрадники втратять державні нагороди

Цей законопроєкт подавав президент Зеленський ще у липні цього року. У Верховній Раді його підтримали 283 депутати.

Згідно з документом, до Кримінального кодексу буде внесено нове додаткове покарання — позбавлення державних нагород за скоєння певних злочинів. Суд при ухваленні вироку буде зобов'язаний розглянути, чи є підстави для позбавлення державних нагород.

Також нагород зможуть позбавляти за рішенням РНБО.

У законі прописано, що особа, яка позбавлена ​​державних нагород України, позбавляється права на всі права та пільги, передбачені для осіб, які отримали такі нагороди. Зеленський підписав закон про позбавлення державних нагород.

Раніше ми писали, що Зеленський прокоментував чутки про масштабний ракетний обстріл, який готує Російська Федерація. Він нагадав, що протягом повномасштабного вторгнення росіяни вже неодноразово здійснювали подібні дії.

Нагадуємо, Зеленський заявив, що Україна програє у війні з Росією, якщо США скоротять допомогу. Свого виробництва нашій державі недостатньо для того, щоб вистояти.