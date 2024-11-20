Зеленский подписал указ о лишении предателей государственных наград

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий лишать государственных наград лиц, предавших Украину. Под этот закон подпадают также те, кто распространяет российские нарративы.

О законопроекте сообщается на сайте Верховной Рады.

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Данный законопроект подавал президент Зеленский еще в июле этого года. В Верховной Раде его поддержали 283 депутата.

Согласно документу, в Уголовный кодекс будет внесено новое дополнительное наказание — лишение государственных наград за совершение определенных преступлений. Суд при вынесении приговора будет обязан рассмотреть, есть ли основания для лишения государственных наград.

Также наград смогут лишать по решению СНБО.

В законе прописано, что лицо, лишенное государственных наград Украины, лишается права на все права и льготы, предусмотренные для лиц, получивших такие награды. Зеленский подписал закон о лишении государственных наград.

Ранее мы писали, что Зеленский прокомментировал слухи о масштабном ракетном обстреле, который готовит Российская Федерация. Он напомнил, что в течение полномасштабного вторжения россияне уже неоднократно совершали подобные действия.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина проиграет в войне с Россией, если США сократят помощь. Своего производства нашему государству недостаточно для того, чтобы выстоять.