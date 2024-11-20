Зеленський заявив, що Україна може програти війну без допомоги США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна програє у війні з Росією, якщо США скоротять допомогу. Свого виробництва нашій державі недостатньо для того, щоб вистояти.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Fox News.

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"Якщо США скоротять допомогу, я думаю, що ми програємо. Звичайно, у будь-якому випадку ми залишимося, будемо воювати, але цього буде недостатньо без зброї", — сказав президент.

За його словами, Україна має власне виробництво, але його недостатньо, щоб перемогти та вижити. Водночас він додав, якщо таким буде вибір США, тоді влада буде вирішувати, що робити далі.

Крім того, Зеленський заявив, що завершення війни залежить від російського диктатора Володимира Путіна. Він впевнений, якщо Путін дійсно захоче закінчити війну, то він може це зробити.

"Він може це зробити. Він може захотіти і закінчити цю війну. Але це набагато більше залежить від Сполучених Штатів Америки. Путін слабший за США. Президент Штатів має силу, повноваження і зброю, і він може знизити ціну на енергоносії", — вважає український лідер.

Дозвіл бити вглиб Росії

Нагадаємо, 17 листопада президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні здійснювати далекобійні удари по території Росії за допомогою ракет ATACMS.

Таке ж рішення ухвалили Велика Британія та Франція. Вони дали "зелене світло" для ударів по території ворога ракетами SCALP/Storm Shadow.

Вже 19 листопада за допомогою ракет ATACMS Сили оборони атакували склади з боєприпасами у Брянській області.