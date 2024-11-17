Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Байден дозволив Україні вдарити по РФ ракетам ATACMS, — NYT arrow

Байден дозволив Україні вдарити по РФ ракетам ATACMS, — NYT

17 листопада 2024 20:40
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Дозвіл на далекобійні удари по території Росії — Байден зняв заборону і дозволив бити ATACMS
Президент США Джо Байден. Фото: Associated Press
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Президент США Джо Байден вперше дозволив Україні вдарити американською далекобійною зброєю по території Росії. Йдеться про ракети ATACMS.

Про це пише The New York Times у неділю, 17 листопада.

Читайте також:

Україна отримала дозвіл на далекобійні удари по РФ

За даними видання, зброя, швидше за все, спочатку буде застосована проти російських і північнокорейських військ у Курській області.

Американські чиновники зазначають, що дозвіл на удари далекобійною зброєю по території Росії став відповіддю на рішення Москви залучити у війну проти України військових з КНДР.

Таке рішення Байден ухвалив за два місяці до того, як президентом США стане республіканець Дональд Трамп, який формує команду, члени якої неоднозначно висловлюються про допомогу Україні.

Нагадаємо, у вересні міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з Володимиром Зеленським відхилив його запит на дозвіл дальніх атак. Він аргументував це тим, що Україна нібито і так має чим завдавати дальні удари з власної зброї. Президент України пояснював, що заборона на далекобійні атаки по Росії загрожує життю десятків тисяч українців, оскільки окупанти можуть атакувати міста. Згодом він заявив, що дозвіл на використання ATACMS вже втратив свою актуальність через зміну тактики Росії. 

Своєю чергою, новообраний генсек НАТО Марюк Рютте позитивно висловився щодо ідеї дозволу України бити вглиб по Росії. 

А Європарламент закликав скасувати всі обмеження на використання західної зброї для ударів України по російській території. 

Джо Байден США ракети війна в Україні ATACMS далекобійна зброя

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:07 Динамо влітку покинуть капітан та два досвідчені гравці

21:59 Росіяни вдарили по житловому будинку у Сумах — багато поранених

21:30 На Одещині солдат симулював розлад психіки та напав на командира

21:29 Франція та Британія дозволили Україні бити Storm Shadow по РФ

21:27 У Майка Тайсона прийомна мати була українкою — що відомо

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

21:13 Жінка вчиняла домашнє насильство над чоловіком — що вирішив суд

21:10 В ОП відреагували на марш російської опозиції в Берліні

20:40 Байден дозволив Україні вдарити по РФ ракетам ATACMS, — NYT

20:25 Погода готує випробування для українців — прогноз на тиждень

20:13 Обстріл України — Туск критикує "телефонну дипломатію" Шольца

22:07 Динамо влітку покинуть капітан та два досвідчені гравці

21:59 Росіяни вдарили по житловому будинку у Сумах — багато поранених

21:30 На Одещині солдат симулював розлад психіки та напав на командира

21:29 Франція та Британія дозволили Україні бити Storm Shadow по РФ

21:27 У Майка Тайсона прийомна мати була українкою — що відомо

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

21:13 Жінка вчиняла домашнє насильство над чоловіком — що вирішив суд

21:10 В ОП відреагували на марш російської опозиції в Берліні

20:40 Байден дозволив Україні вдарити по РФ ракетам ATACMS, — NYT

20:25 Погода готує випробування для українців — прогноз на тиждень

20:13 Обстріл України — Туск критикує "телефонну дипломатію" Шольца

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

14:50 Уламки "Циркона" впали на будинок у Києві — які наслідки

16 листопада 2024
Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку