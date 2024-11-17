Дозвіл на далекобійні удари по території Росії — Байден зняв заборону і дозволив бити ATACMS

Президент США Джо Байден. Фото: Associated Press

Президент США Джо Байден вперше дозволив Україні вдарити американською далекобійною зброєю по території Росії. Йдеться про ракети ATACMS.

Про це пише The New York Times у неділю, 17 листопада.

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За даними видання, зброя, швидше за все, спочатку буде застосована проти російських і північнокорейських військ у Курській області.

Американські чиновники зазначають, що дозвіл на удари далекобійною зброєю по території Росії став відповіддю на рішення Москви залучити у війну проти України військових з КНДР.

Таке рішення Байден ухвалив за два місяці до того, як президентом США стане республіканець Дональд Трамп, який формує команду, члени якої неоднозначно висловлюються про допомогу Україні.

Нагадаємо, у вересні міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з Володимиром Зеленським відхилив його запит на дозвіл дальніх атак. Він аргументував це тим, що Україна нібито і так має чим завдавати дальні удари з власної зброї. Президент України пояснював, що заборона на далекобійні атаки по Росії загрожує життю десятків тисяч українців, оскільки окупанти можуть атакувати міста. Згодом він заявив, що дозвіл на використання ATACMS вже втратив свою актуальність через зміну тактики Росії.

Своєю чергою, новообраний генсек НАТО Марюк Рютте позитивно висловився щодо ідеї дозволу України бити вглиб по Росії.

А Європарламент закликав скасувати всі обмеження на використання західної зброї для ударів України по російській території.