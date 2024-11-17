Разрешение на дальнобойные удары по территории России — Байден снял запрет и разрешил бить с ATACMS

Президент США Джо Байден. Фото: Associated Press

Президент США Джо Байден впервые разрешил Украине ударить американским дальнобойным оружием по территории России. Речь идет о ракетах ATACMS.

Об этом пишет The New York Times в воскресенье, 17 ноября.

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По данным издания, оружие, скорее всего, первоначально будет применено против российских и северокорейских войск в Курской области.

Американские чиновники отмечают, что разрешение на удары дальнобойным оружием по территории России стало ответом на решение Москвы привлечь в войну против Украины военных из КНДР.

Такое решение Байден принял за два месяца до того, как президентом США станет республиканец Дональд Трамп, формирующий команду, члены которой неоднозначно высказываются о помощи Украине.

Напомним, в сентябре министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с Владимиром Зеленским отклонил его запрос на разрешение дальних атак. Он аргументировал это тем, что Украине якобы и так есть чем наносить дальнобойные удары из собственного оружия. Президент Украины объяснял, что запрет на дальнобойные атаки по России угрожает жизни десятков тысяч украинцев, поскольку оккупанты могут атаковать города. Впоследствии он заявил, что разрешение на использование ATACMS уже утратило свою актуальность из-за смены тактики России.

В свою очередь, новоизбранный генсек НАТО Марюк Рютте положительно высказался касаемо идеи разрешить Украине бить вглубь по России.

А Европарламент призвал отменить все ограничения на использование западного оружия для ударов Украины по российской территории.