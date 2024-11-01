Мелані Жолі хоче переконати союзників дозволити Україні бити вглиб РФ

Глава МЗС Канади Мелані Жолі. Фото: REUTERS/Blair Gable

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі хоче переконати інші держави, які виступають союзниками України, скасувати заборону на атаки по Росії далекобійною зброєю. Вона вважає, що це важливий аспект для самозахисту України.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Дозвіл Україні бити далекобійною зброєю досі не наданий

"Ми схвалюємо застосування Україною далекобійної зброї по цілях на території Росії, оскільки Україна потребує цього для самозахисту. Ми також намагаємося переконати інші країні пристати на цю позицію", – зазначила очільниця МЗС.

Зазначимо, що влада України наполягає на тому, щоб західні союзники дозволили ЗСУ завдавати ударів по російських тилах далекобійною зброєю.

Нагадаємо, раніше Європарламент також закликав скасуваим всі обмеження на використання західної зброї для ударів України по російській території.

Також Володимир Зеленський пояснював, що заборона на далекобійні атаки по Росії загрожує життю десятків тисяч українців, оскільки окупанти можуть атакувати міста. А згодом він заявив, що дозвіл на використання ATACMS вже втратило свою актуальність через зміну тактики Росії.

Додамо, що новообраний генсек НАТО Марюк Рютте позитивно висловився щодо ідеї дозволу України бити вглиб по Росії.

У Пентагоні раніше міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з Володимиром Зеленським відхилив його запит на дозвіл дальніх атак. Він аргументував це тим, що Україна нібито і так має чим завдавати дальні удари з власної зброї.