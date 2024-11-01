Мелани Жоли хочет убедить союзников позволить Украине избивать вглубь РФ

Глава МИД Канады Мелани Жоли. Фото: REUTERS/Blair Gable

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли хочет убедить другие государства, выступающие союзниками Украины, отменить запрет на атаки по России дальнобойным оружием. Она считает, что это важный аспект самозащиты Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

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Разрешение Украине бить дальнобойным оружием до сих пор не предоставлено

"Мы одобряем применение Украиной дальнобойного оружия по целям на территории России, поскольку Украина нуждается в этом для самозащиты. Мы также пытаемся убедить другие страны принять эту позицию", – отметила глава МИД.

Отметим, что власти Украины настаивают на том, чтобы западные союзники разрешили ВСУ наносить удары по российским тылам дальнобойным оружием.

Напомним, ранее Европарламент также призвал отменить все ограничения на использование западного оружия для ударов Украины по российской территории.

Также Владимир Зеленский объяснял, что запрет на дальнобойные атаки по России угрожает жизни десятков тысяч украинцев, поскольку оккупанты могут атаковать города. А впоследствии он заявил, что разрешение на использование ATACMS уже утратило свою актуальность из-за смены тактики России.

Добавим, что новоизбранный генсек НАТО Марюк Рютте положительно высказался по поводу идеи разрешения Украины бить вглубь по России.

В Пентагоне ранее министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с Владимиром Зеленским отклонил его запрос на разрешение дальних атак. Он аргументировал это тем, что Украине якобы и так нечем наносить дальние удары из собственного оружия.