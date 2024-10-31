Ермак обсудил в Канаде вопрос возвращения украинских детей из России в Украину

Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

В четверг, 31 октября, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Представители стран обсудили возвращение украинских детей, которые были незаконно вывезены в Россию.

Об этом глава ОП Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

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"Провел встречу с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Обсудили вопрос возвращения украинских детей, незаконно вывезенных в Россию. Спасибо за поддержку и солидарность в борьбе за права наших детей вернуться домой", — написал Ермак.

Руководитель ОП Андрей Ермак и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Фото: t.me/ermaka2022

Напомним, в начале октября руководитель ОП принял участие в пленарном заседании Международной коалиции по возвращению украинских детей. Там обсуждали результаты работы коалиции и инициативы стран по поддержке Украины.

Также мы писали, что в конце сентября в Украину удалось вернуть еще 9 детей от 13 до 17 лет. Это произошло при содействии Катара.