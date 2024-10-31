Єрмак обговорив у Канаді питання щодо повернення українських дітей з Росії в Україну

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

У четвер, 31 жовтня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі. Представники країн обговорили повернення українських дітей, яких було незаконно вивезено до Росії.

Про це глава ОП Андрій Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Провів зустріч із міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі. Обговорили питання повернення українських дітей, яких незаконно вивезли до росії. Дякую за підтримку та солідарність у боротьбі за права наших дітей повернутися додому", — написав Єрмак.

Керівник ОП Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі. Фото: t.me/ermaka2022

Нагадаємо, на початку жовтня керівник ОП взяв участь у пленарному засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Там обговорювали результати роботи коаліції та ініціативи країн щодо підтримки України.

Також ми писали, що в кінці вересня до України вдалося повернути ще 9 дітей віком від 13 до 17 років. Це відбулося за сприяння Катару.