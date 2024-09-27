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В Україну вдалося повернути 9 дітей з ТОТ

27 вересня 2024 19:40
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
На підконтрольну Україні територію з окупації вдалося повернути ще 9 дітей
Діти, яких повернули з ТОТ. Фото: Андрій Єрмак/Telegram
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У рамках президентської ініціативи Bring Kids Back UA до України повернули ще дев'ять дітей віком від 13 до 17 років. Це відбулося за сприяння Катару.

Про це повідомив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак у п'ятницю, 27 вересня.

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Серед тих, хто повернувся, двоє вихованців Олешківського дитячого будинку-інтернату з Херсонської області, яких окупаційна влада примусово депортувала до Росії. Через кілька етапів депортацій ці діти з інвалідністю опинилися в Скадовську, який нині залишається під контролем окупантів. 

Повернення дітей з ТОТ 27 вересня 2024 року
Повернута дитина в кареті швидкої допомоги. Фото: Андрій Єрмак/Telegram

Голова ОП заявив, що завдяки сприянню від держави Катар дітям вдалося потрапити на підконтрольну Україні територію, де зараз їм надається необхідна допомога для реабілітації. Кожна дитина возз’єдналася зі своєю родиною.

"Вдячний партнерам за їхню стійку підтримку у поверненні наших маленьких українців додому та колегам з Офісу та команді Омбудсмана України за злагоджену роботу.Задача від Президента — повернути кожну депортовану дитину додому", — повідомив Єрмак.

Повернення дітей з ТОТ 27 вересня 2024 року
Діти, яких повернули з ТОТ. Фото: Андрій Єрмак/Telegram

Нагадаємо, омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що жодних угод про "обмін" дітей між Росію та Україною, про які заявляв Катар, не було і бути не може. За його словами, така інформація має вигляд просування російських наративів.

Нагадаємо, 17 вересня в Україну вдалося повернути ще десять дітей, які перебували на тимчасово окупованих Росією територіях. За цей рік наразі врятували 202 дитини із Херсонської області.

Андрій Єрмак діти Україна Катар окупація війна в Україні

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