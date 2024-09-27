На подконтрольную Украине территорию из оккупации удалось вернуть еще 9 детей

Дети, которых вернули с ВОТ. Фото: Андрей Ермак/Telegram

В рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA в Украину вернули еще девять детей от 13 до 17 лет. Это произошло при содействии Катара.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в пятницу, 27 сентября.

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Возвращение детей с ВОТ

Среди вернувшихся — двое воспитанников Олешковского детского дома-интерната из Херсонской области, которых оккупационные власти принудительно депортировали в Россию. Через несколько этапов депортаций эти дети с инвалидностью оказались в Скадовске, ныне остающемся под контролем оккупантов.

Возвращенный ребенок в карете скорой помощи. Фото: Андрей Ермак/Telegram

Глава ОП заявил, что благодаря содействию от государства Катар детям удалось попасть на подконтрольную Украине территорию, где сейчас им оказывается необходимая помощь для реабилитации. Каждый ребенок воссоединился со своей семьей.

"Благодарен партнерам за их устойчивую поддержку в возвращении наших маленьких украинцев домой и коллегам из Офиса и команде Омбудсмена Украины за слаженную работу. Задача от Президента — вернуть каждого депортированного ребенка домой", — сообщил Ермак.

Дети, которых вернули с ВОТ. Фото: Андрей Ермак/Telegram

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что никаких соглашений об "обмене" детей между Россией и Украиной, о которых заявлял Катар, не было и быть не может. По его словам, такая информация выглядит как продвижение российских нарративов.

Напомним, 17 сентября в Украину удалось вернуть еще десять детей, находившихся на временно оккупированных Россией территориях. За этот год спасли 202 ребенка из Херсонской области.