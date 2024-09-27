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Лубінець спростував заяву Катару про угоди щодо "обміну" дітей з Росією

27 вересня 2024 11:03
Карина Приходько - Редактор
Обмін дітей між Росією та Україною — Лубінець спростував заяви Катару
Омбудсман Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що жодних угод про "обмін" дітей між Росію та Україною, про які заявляв Катар, не було і бути не може. За його словами, така інформація має вигляд просування російських наративів.

Про це Дмитро Лубінець написав у своєму Telegram в п'ятницю, 27 вересня.

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Лубінець спростував заяви про "обмін" дітей

Лубінець розповів, що в одному з іноземних медіа шириться інформація, що Катар нібито оголосив про угоду з Україною та Росією про обмін дітьми. За словами омбудсмана, насправді жодної угоди ніхто не укладав, а подібні заяви мають вигляд відвертого просування російських наративів.

"Катар виступає посередником саме у поверненні незаконно депортованих та примусово переміщених українських дітей, за що ми надзвичайно вдячні. Водночас Україна не викрадала і не утримує російських дітей на своїй території, не перешкоджає в їх поверненні в Росію, якщо вони перебувають на нашій території", — наголосив чиновник. 

Він також підкреслив, що міжнародне гуманітарне право не передбачає такого процесу як обмін дітьми.

"До якого цинізму треба дійти, щоб запропонувати подібний механізм повернення українських дітей з депортації? Тому ще раз підкреслюю, ця інформація не відповідає дійсності. Прошу українських та міжнародних журналістів не поширювати чергову російську пропаганду та звертатися до офіційних джерел!" — додав Лубінець. 

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Скриншот допису Дмитра Лубінця

Що передувало

У п'ятницю, 27 вересня, видання Le Figaro заявило, що Катар домовився про обмін дітей між Україною та Росією. 

Катарський чиновник розповів, що дев'ять неповнолітніх віком від 12 до 17 років та один дорослий повернуться до своїх сімей в Україні. За його словами, четверо дітей віком від 2 до 7 років возз'єднаються зі своїми родинами в Росії.

Нагадаємо, 17 вересня в Україну вдалося повернути ще десять дітей, які перебували на тимчасово окупованих Росією територіях. За цей рік наразі врятували 202 дитини із Херсонської області.

Також окупаційна влада на тимчасово захоплених територіях України продовжує примусове вивезення українських дітей до Росії. Вони прикривають це "турботою" про хворих та сиріт.

діти Україна Катар Дмитро Лубінець війна в Україні Росія

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