Обмен детей между Россией и Украиной — Лубинец опроверг заявления Катара

Омбудсман Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что никаких соглашений об "обмене" детей между Россией и Украиной, о которых заявлял Катар, не было и быть не может. По его словам, такая информация выглядит как продвижение российских нарративов.

Об этом Дмитрий Лубинец написал в своем Telegram в пятницу, 27 сентября.

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Лубинец рассказал, что в одном из иностранных медиа распространяется информация, что Катар якобы объявил соглашение с Украиной и Россией об обмене детьми. По словам омбудсмана, на самом деле никакого соглашения никто не заключал, а подобные заявления выглядят откровенно продвижением российских нарративов.

"Катар выступает посредником именно в возвращении незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей, за что мы очень благодарны. В то же время Украина не похищала и не удерживает российских детей на своей территории, не препятствует их возвращению в Россию, если они находятся на нашей территории", — подчеркнул чиновник.

Он также подчеркнул, что международное гуманитарное право не предусматривает такой процесс как обмен детьми.

"До какого цинизма нужно дойти, чтобы предложить подобный механизм возвращения украинских детей из депортации? Поэтому еще раз подчеркиваю, эта информация не отвечает действительности. Прошу украинских и международных журналистов не распространять очередную российскую пропаганду и обращаться к официальным источникам!" — добавил Лубинец.

Скриншот сообщения Дмитрия Лубинца

Что предшествовало

В пятницу, 27 сентября, издание Le Figaro заявило, что Катар договорился об обмене детей между Украиной и Россией.

Катарский чиновник рассказал, что девять несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет и один взрослый вернутся в свои семьи в Украине. По его словам, четверо детей от 2 до 7 лет воссоединятся со своими семьями в России.

Напомним, 17 сентября в Украину удалось вернуть еще десять детей, находившихся на временно оккупированных Россией территориях. За этот год спасли 202 ребенка из Херсонской области.

Также оккупационная власть на временно захваченных территориях Украины продолжает принудительный вывоз украинских детей в Россию. Они прикрывают это "заботой" о больных и сиротах.