Далекобійні удари по Росії — Франція та Британія дозволили бити ракетами Storm Shadow

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: French Pres.

Франція та Британія дозволили Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії ракетами SCALP/Storm Shadow. Це було зроблено після подібного рішення США.

Про це повідомляє Le Figaro у неділю, 17 листопада.

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За інформацією видання, це рішення є важливим для українських військових. Україна матиме більше американських ракет, ніж франко-британських.

"Французи і британці дозволили Україні завдати удару вглиб російської території, використовуючи свої ракети SCALP/Storm Shadow", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що президент США Джо Байден також дозволив Україні бити американською далекобійною зброєю по території Росії. Йдеться про ракети ATACMS.

Раніше Президент України Володимир Зеленський пояснював, що заборона на далекобійні атаки по Росії загрожує життю десятків тисяч українців, оскільки окупанти можуть атакувати міста. Згодом він заявив, що дозвіл на використання ATACMS вже втратив свою актуальність через зміну тактики Росії.